Biden yönetiminden diplomasiye tanık olmadık

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada ABD’nin uyguladığı yaptırımların İran halkına büyük bir zulüm olduğunu ve kaldırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Amerika yönetimi yaptırımlardan yüzde yüz sorumlu ve kimse bundan şüphe edemez" dedi.

Trump yönetiminde yürürlüğe sokulan yaptırımları sert bir dille eleştiren Ruhani, yeni ABD hükümetine seslenerek, “Ekonomik terörizmi sürdürüyorsunuz ve (yabancı bankalardaki) paralarımızı donduruyorsunuz. Hatta aşı alımında sorun yaratıyorsunuz. “ ifadesini kullandı.

Ruhan, “ABD güçlü bir iradeyle yaptırımları kaldırırsa, yükümlülüklerimizi aynı gün yerine getireceğiz. Dolayısıyla seçilecek yol açık ve süreç yaygara ve röportajlarla ilerleyemez” diye konuştu.

Biden yönetimini de eleştiren Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Biden hükümeti bugüne kadar pratikte hiçbir şey yapmadı. Sadece eski yönetimin izlediği yolun yanlış olduğunu söyledi. Çözüm yolunun savaş, baskı ve yaptırım olmadığını diplomasiden yana olduğunu ileri sürüdü. Ancak pratikte halen yaptırımlar devam ediyor ve diplomasiye tanık olmadık.”

Ruhani ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kalkması ve müzakerelerin başlaması için her gün çalışmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak da maksimum katılımın oldukça önemli olduğunu kaydetti.