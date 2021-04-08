ABD'nin İran'a karşı azami baskısı yüzde yüz başarısız kaldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün video konferans yöntemiyle düzenlenen ülkenin bilgi tabanlı projelerinin açılış törenine katıldı.

Ruhani burada yaptığı konuşmada, “Bugün ülkede aşı sektöründe büyük bir gelişmeye tanık olmaktayız. Bazı alanlarda Batı Asya’daki ilk ülkelerden olabiliriz” dedi.

Eski ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşına değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Trump’ın İran milletine kaşı başlattığı savaşın hiçbir istisnası olmayarak kimyasal, nükleer ve mikrobiyal silah kullanan bir savaş gibiydi. Ve Trump hiçbir şeyi umursamayarak İran milletine karşı kapsamı yaptırımlar ve büyük bir savaş dayattı” ifadesini kullanı.

Ruhani ABD’nin koronavirüs salgınından en çok etkilendiğini belirterek, “Trump’ın asi ve hukuk karşıtı yönetimi korona döneminde de uyguladığı hiçbir yaptırımı kaldırmadı. Hatta ilaç, grip ve korona aşıları ve ihtiyacımız olan diğer aşıların satın alınması için herhangi bir imkan sağlamadı” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada herkes ABD’nin hedeflerine ulaşması için İran milletine karşı azami baskı politikasının yenilgiye uğradığını kabul ediyor. Onların amacı İran ekonomisini ve düzenini dize çöketmekti. Ancak yüzde 100 başarısız kaldılar.”