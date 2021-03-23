Ruhani Pakistan Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Pakistan Milli Günü” nedeniyle yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda bu günü Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve bu ülkenin Başbakanı İmran Han’a tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Pakistanlı mevkidaşı için kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İki kardeş ve Müslüman ülke olarak İran ve Pakistan arasındaki zengin kültürel ve medeniyet ortaklıklara dayanarak iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesini temenni ediyorum.”

Ruhani Pakistan Başbakanı’na mesajında da, İran- Pakistan ortaklıklara ve kabiliyetlere dayanarak iki kardeş ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin her düzeyde artmasını ve iki milletin ve İslam Ümmetinin menfaatleri doğrultusunda olmasını umut etti.

Cumhurbaşakanı Ruhani ayrıca mesajında Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bu ülkenin halkı için sağlık ve başarılar diledi.