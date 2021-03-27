Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüştü.

Wang Yi, bu sabah İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi üyesi Ali Laricani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün diplomatik temaslar kapsamında Tahran'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunarak, iki ülkenin yarın, İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasını imzalayacağını bildirmişti.