Ruhani: ABD altın fırsatı kaçırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Amerikan'ın İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "İslam Devrimi Lideri, ABD yaptırımları kaldırırsa, tüm yükümlülüklerimize geri döneceğimizi açıkça belirtmiştir. Bu anlaşma bölge ve tüm dünya için kazan-kazan anlaşmasıydı, ama Amerikalılar bunun farkına varamadan altın fırsatı kaçırdılar ve süreci erteliyorlar." dedi.

Joe Biden hükümetini de eleştiren Ruhanı "Bu yeni hükümet de gerçeklikten çok uzak. İran halkı başı dik ve dirençli bir halktır ve bundan sonra da direnecektir." diye konuştu.