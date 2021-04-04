Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Salihi'den nükleer anlaşmaya dair önemli açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, video konferans yöntemiyle yapılan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı’na dair açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu Clubhouse'da açıklamada bulunan Salihi, “Önümüzdeki hafta Viyana'da düzenlenecek toplantıda teknik konuların ele alınması planlanıyor.” dedi.

Salihi, “Bugün yapılan toplantıda siyasi ve hukuki süreç ele alındı. Bu aşamada birkaç adım ilerleme kaydettik.” ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmadaki tıkanıklığın aşılmakta olduğunu belirten Salihi, “İlk aşamada umut verici bir gelişme gerçekleşti. Müzakerelerde teknik konulara girildiğinde meselenin bir şekilde yönetilmekte olduğu anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Salihi, “Ne yazık ki İran'ın nükleer programı konusu siyasileştirildi ve herkes buna siyasi bir perspektiften bakıyor.” diye konuştu.

Zarif, Orta Asya Cumhuriyetlerini ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Orta Asya Cumhuriyetlerine ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültürl bağlara sahip olduğumuz Orta Asya bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi her zaman İran'ın ana önceliklerinden biri olmuştur." ifadesine yer verildi.

İranlı sözcü, Zarif’in 5-8 Nisan'da Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Adım adım planı gündemimizde yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün nükleer anlaşma ile ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Hatipzade, "Defalarca açık bir şekilde ifade edildiği gibi, adım adım planı gündemimizde yok. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan geri çekildikten sonra İran'a yönelik uyguladığı ambargolar dahil farklı başlıklar altındaki tüm yaptırımlar kaldırılmalı. Bu, İran’ın kararlı politikasıdır." dedi.

Yaptırımların etkin olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, "İran'ın telafi edici nükleer adımlarını durdurmanın tek yolu, öncelikle yaptırımların tamamen kaldırılmasıdır. Ayrıca bu İran tarafından doğrulanmalıdır" ifadesini kullandı.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 642 bin 418 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 999'a, vaka sayısının da 1 milyon 920 bin 394'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 642 bin 418'e ulaştığı bilgisini verdi.