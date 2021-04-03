Bugüne kadar toplam 1 milyon 642 bin 418 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 999'a, vaka sayısının da 1 milyon 920 bin 394'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 642 bin 418'e ulaştığı bilgisini verdi.