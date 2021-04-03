Nükleer görüşmeleri Ulusal Güvenlik Komisyonu'nda incelenecek

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) açıklama yapan İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfazl Amui, "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı’da tartışılan konular ile nükleer anlaşma görüşmeleri yarın ilgili yetkililerin katılımıyla Ulusal Güvenlik Komisyonu'nda incelenecek." dedi.

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer arasında dün yapılan video konferansın ardından gelecek hafta 6 Nisan'da Viyana'da ilk görüşmelerin başlayacağı bildirilmişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.