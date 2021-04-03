Salihi'den nükleer anlaşmaya dair önemli açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dün video konferans yöntemiyle yapılan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı’na dair açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu Clubhouse'da açıklamada bulunan Salihi, “Önümüzdeki hafta Viyana'da düzenlenecek toplantıda teknik konuların ele alınması planlanıyor.” dedi.

Salihi, “Bugün yapılan toplantıda siyasi ve hukuki süreç ele alındı. Bu aşamada birkaç adım ilerleme kaydettik.” ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmadaki tıkanıklığın aşılmakta olduğunu belirten Salihi, “İlk aşamada umut verici bir gelişme gerçekleşti. Müzakerelerde teknik konulara girildiğinde meselenin bir şekilde yönetilmekte olduğu anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Salihi, “Ne yazık ki İran'ın nükleer programı konusu siyasileştirildi ve herkes buna siyasi bir perspektiften bakıyor.” diye konuştu.

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer arasında dün yapılan video konferansın ardından gelecek hafta Viyana'da ilk görüşmelerin başlayacağı bildirilmişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.