İran heyeti nükleer görüşmeleri için Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet 15 Nisan'da Avusturya'da düzenlenecek olan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Viyana'ya geldi.

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) de katılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.