  1. Siyaset
15 Nis 2021 15:58

İranlı başmüzakereci:

Yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakereyi durduracağız

Yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakereyi durduracağız

Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İran’ın yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakerelerden yana olmadığını belirten Irakçi, “Bu meseleyi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında açıkça dile getireceğiz. Müzakereler beklediğimiz yapıcı sonuuca doğru ilerlerse devam ederiz, aksi takdirde görüşmeleri durdururuz." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün akşam nükleer müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yıpratma konuşmaları haline gelmemeli. Görüşmeler uzatılmamalı. Bu ülkeye zarar verir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İran tutumunu da eleştiren Ayetullah Hamanei, "Sundukları teklifler genellikle kibirli ve aşağılayıcı, bakmaya değmez'' demişti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ile ilgili önemli toplantı bugün yerel saatle 12.30'da Viyana'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) de katılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.

News Code 1893706
https://tr.mehrnews.com/news/1893706/

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