İran'ın ulusal nükleer endüstri titiz bir şekilde korunmuştur

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 15. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

Nükleer alanında elde edilen kazanımların tanıtıldığı törende Salihi, “İran düşmanlarının yasadışı yaptırımlarndan kaynaklanan tüm kısıtlamalar ve baskılara rağmen, nükleer bilim ve teknoloji alanındaki çeşitli projeler, İslami düzen ve hükümetin dış politikası yönünde güçlü biçimde izlenmektedir” dedi.

Salihi, "İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasın onaylanması ve İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından uygulanmasından sonra, ulusal endüstrinin altyapısı titizle korunmuştur.” ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, “Bu arada başta sanayi, sağlık ve tarım ihtiyaçlarının karşılanması ve ulusal düzeyde enerji tedarik projelerine destek olmak üzere çeşitli alanlarda 133 yeni nükleer kazanımın tanıtılması bu kurumun ayakta olduğu göstergesidir.” diye konuştu.