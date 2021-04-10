UAEA ile Batı ülkeleri İran'a borçludur

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran Atom Enerjisi Kurumu'nun elde ettiği kazanımları tanıtma ve nükleer alanındaki ulusal projelerin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ruhani, İran'ın tüm nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlı olduğunu belirterek, “İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin yanlış anlamalar ve temelsiz endişeler, yıllar boyunca İran halkına sorun çıkarmıştır. Hâlâ dünya ve Amerikalılarla yasadışı eylemlerini durdurmaları için konuşuyoruz ve akıllarında yanlış anlama olmasaydı bu sorunları yaşamazdık.” dedi.

15. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm nükleer faaliyetlerimizin barışçıl ve sivil amaçlar için olduğunu ve İslam Devrimi Lideri'nin defalarca vurguladığı gibi büyük bir topluluk için büyük tehlike oluşturabilecek bir silah peşinde koşmanın yasak olduğunu yineliyorum.

Amerikalıların Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları tehlikeli ve yanlış işlerin izlerine bakıldığında, bunca zamandan sonra hala hayatta olan ve bundan dolayı sakat kalan engellilere bakıldığında fark edilir.”

Nükleer alanında önemli adım attıklarına değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bizim hükümetten önce uranyum zenginleştirme faaliyetimizin onlara göre yasa dışı olması ve BM Güvenlik Konseyi'nde bize karşı karar alarak İran'daki zenginleştirmeyi tamamen durdurmamızı istemeleriydi.” açıklamalarında bulundu.

Ruhani, “Uyanyum zenginleştirme konusundaki çalışmalarımız, onlara göre gayri meşruydu. BMGK kararları tarihin çöplüğüne gitti ve faaliyetlerimiz yasal hale geldi. Hukuki açıdan ve bu teknolojinin istikrarı açısından çok önemli olan bu mazeret onlardan alınmıştır ve Nükleer Anlaşma'nın gurur verici etkilerinden biri de İran'daki nükleer sanayiyi tamamen yasallaştırmasıdır. Bu, bu dönemde yapılan harika bir işti' diye ekledi.” ifadelerini kullandı.

UAEA ile Batı ülkelerini suçlayan Cumhurbaşkanı Ruhani, “Nükleer alanında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), ABD, Avrupa ve ileri sanayi ülkeler bize borçludur ve bu borcu ödemelidir.” diye konuştu.