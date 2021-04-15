Viyana toplantısı öncesi İran ve Avusturya arasında görüşme

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı için Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ile ilgili önemli toplantı bugün yerel saatle 12.30'da Viyana'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) de katılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.