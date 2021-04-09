İran, Güney Kore'ye ait tankerin serbest bırakıldığını doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nde alıkonulan Güney Kore'ye ait "HANKUK CHEMI" adlı petrol tankerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, İran tarafından alıkonulan Güney Kore bandıralı HANKUK CHEMI" adlı petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Haberde tankerin beraberindeki 13 mürettebatıyla bu sabah İran limanından ayrıldığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları, 4 Ocak 2021’de Fars Körfezi’nde Güney Kore bandıralı ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Fars Körfezi'nde durduruldu." ifadelerine yer verilmişti.

