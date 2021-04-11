İran'da 1 milyon 710 bin 974 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 258 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 21 bin 63 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 490'a vaka sayısının da 2 milyon 70 bin 141'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 392'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 710 bin 974'e ulaştığı bilgisini verdi.