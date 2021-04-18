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18 Nis 2021 16:27

Amerikan güçleri, Yemen topraklarında

Amerikan güçleri, Yemen topraklarında

Amerikan deniz piyadeleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine askeri eğitim vermek için Yemen’ın doğusundaki Al Ghaydah Havalimanina geldi.

Al Masirah TV kanalına göre, Amerikan deniz piyadeleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine askeri eğitim vermek için Yemen'in doğusundaki Al Ghaydah Havalimanina geldi.

Geçtiğimiz Şubat'ta ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara (Suudi Arabistan'a) sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

News Code 1893775
https://tr.mehrnews.com/news/1893775/

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