ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu.

Yetkililer kaç kişinin vurulduğuna dair henüz bilgi vermezken, saldırganın kendini öldürdüğü aktardı. Saldırı, kargo ve lojistik hizmeti sunan Amerikan şirketi FedEx'in Indianapolis'teki merkezinde silahlı meydana geldi.

Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını, olayda çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Cook, saldırganın kendini öldürdüğünü, halkın şu an için endişelenmesi gereken bir durum olmadığını söyledi.

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Habertürk