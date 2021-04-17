İran'dan Ukrayna'nın uçak kazası iddiasına yalanlama

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Sözcüsü Keyvan Hüsrevi Ukrayna Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un ülkesinin yolcu uçağının düşmesi ile ilgili iddialarını reddederek, "İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna uçağının kasıtsız ve insani hata nedeniyle düştüğünü açıkça bildirmiştir'' dedi.

Ukraynalı yetkilinin 2020'de İran'a yaptığı ziyarete değinen Hüsrevi, "Danilov ile İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin yaptığı ortak toplantıda kendisine kapsamlı teknik açıklamalar sunuldu ve olayın kasıtsız olduğu bildirildi.'' dedi.

Hüsrevi, "Şemhani ve Danilov arasında yapılan anlaşmada kara kutunun Ukrayna'ya gönderilmesine karar verildi, ancak Sivil Havacılık Otoritesi uzmanları tarafından detaylı bir incelemeden sonra Ukrayna'nın gerekli teknik yeterliliğe sahip olmadığı ortaya çıktı. Neticede kara kutu okunması için Fransa'ya gönderildi ve ilgili ülkelerin huzurunda okundu.'' ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, bu durumda teknik yaklaşımdan uzaklaşmanın ve bu konuyla siyasi hedeflere ulaşmanın kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bu gibi davranışı reddetti.

Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi sekreteri bir röportajda yolcu uçağı kazasının kasıtlı olduğunu iddia etmişti.

Ocak 2020'de bir Ukrayna uçağı İmam Humeyni Havaalanı yakınlarında düşmüş çoğu İranlı olmak üzere 176 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.