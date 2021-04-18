Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Görünüşe göre yeni bir mutabakat şekilleniyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Viyana'da düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Irakçi, tüm tarafların ortak bir amacı olduğunu belirterek, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz." dedi.

Irakçi, “İran heyeti hem nükleer meselesi hem de yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili metnini hazırladı ve diğer taraflara sundu.” ifadesini kullandı.

İran'dan Ukrayna'nın uçak kazası iddiasına yalanlama

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Sözcüsü Keyvan Hüsrevi Ukrayna Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un ülkesinin yolcu uçağının düşmesi ile ilgili iddialarını reddederek, "İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna uçağının kasıtsız ve insani hata nedeniyle düştüğünü açıkça bildirmiştir'' dedi.

Ukraynalı yetkilinin 2020'de İran'a yaptığı ziyarete değinen Hüsrevi, "Danilov ile İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin yaptığı ortak toplantıda kendisine kapsamlı teknik açıklamalar sunuldu ve olayın kasıtsız olduğu bildirildi.'' dedi.

Hüsrevi, "Şemhani ve Danilov arasında yapılan anlaşmada kara kutunun Ukrayna'ya gönderilmesine karar verildi, ancak Sivil Havacılık Otoritesi uzmanları tarafından detaylı bir incelemeden sonra Ukrayna'nın gerekli teknik yeterliliğe sahip olmadığı ortaya çıktı. Neticede kara kutu okunması için Fransa'ya gönderildi ve ilgili ülkelerin huzurunda okundu.'' ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, bu durumda teknik yaklaşımdan uzaklaşmanın ve bu konuyla siyasi hedeflere ulaşmanın kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bu gibi davranışı reddetti.

Dışişleri Bakanı Zarif Endonezya'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün akşam yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'in Pazar günü Endonezya'ya gideceğini duyurdu.

Hatipzade Zarif'in Endonezya temaslarında iki ülke arasında ilişkileri ilgilendiren tüm konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 319 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 327'ye vaka sayısı ise 2 milyon 215 bin 445'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 694'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 772 bin 688'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.