Myanmar cuntasının lideri ASEAN liderler zirvesine katılacak

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, yaptığı basın açıklamasında, "Aralarında Myanmar lideri Min Aung Hlaing'in de bulunduğu bazı liderler, zirveye katılacaklarını teyit etti" dedi.

Myanmar basınına dün konuşan bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) yetkilisi, üye ülke liderlerinin, Myanmar cuntasının lideri Hlaing'in de zirvede yer alması konusunda fikir birliğine varıldığını açıklamıştı.

Çin ve Rusya'dan zirveye destek

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 19 Mart'ta, Myanmar'daki durumun görüşülmesi ve krize çözüm üretilmesi için özel ASEAN liderler zirvesi çağrısı yapmıştı.

Çin ve Rusya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Malezya ve Singapur, zirve fikrini desteklemişti.

23 bin kişi serbest bırakılacak

Öte yandan Myanmar'da geleneksel yeni yıl olarak adlandırılan Thingyan kutlamaları dolayısıyla askeri hükümet, gözaltında bulunan 800 kişiyi serbest bıraktığını duyurdu.

Askeri yönetim, yeni yıl affı kapsamında, Yangon'daki Insein Cezaevinde tutulan ve aralarında darbe karşıtı aktivistlerin de bulunduğu 800 kişinin serbest bırakıldığı, diğer cezaevlerinden de toplam 23 bin kişinin gün içinde serbest bırakılacağını açıkladı.

1 Şubat'ta gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri Aung San Suu Çii ve diğer seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılacaklar arasında olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA