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30 Nis 2021 11:38

Myanmar'da protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Myanmar'da protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Myanmar'daki protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 3 can kaybının daha doğrulandığını açıkladı.

Toplam can kaybı 759 olarak güncellenirken, 3 bin 461 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

ASEAN'dan beri 9 kişi öldü

1276 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

24 Nisan'da Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması kararı alınmıştı.

AAPP'nin verilerine göre, ASEAN toplantısından bu yana Myanmar'da, ordunun darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesi sonucu 9 kişi öldürüldü.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1894052
https://tr.mehrnews.com/news/1894052/

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