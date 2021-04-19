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19 Nis 2021 10:37

Suriye, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına asker göndermesini kınadı

Suriye, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına asker göndermesini kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO tarafından Rusya sınırlarına daha fazla askeri güç gönderilmesini kınarak bunun uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından resmi bir kaynak dün SANA’ya yaptığı açıklamada, "Bu Amerikan yürüyen merdivenleri, boyun eğdirme girişiminde onlara zorlayıcı önlemler getirmenin yanı sıra diğer ülkelerin işlerine apaçık Amerikan müdahalesinin bir çevirisi. onları Amerikan politikalarına yöneltir ve dünya üzerindeki hegemonyasını sürdürür” ifadeleri kullandı.

Kaynak ayrıca; “Uluslararası ilişkilerde bu Amerikan yaklaşımını reddeden Suriye Arap Cumhuriyeti, dost Rusya Federasyonu ile mutlak dayanışmasını ve ulusal güvenliğini korumak, bölgede ve dünyada barış ve istikrarı korumak için aldığı tüm tedbirleri bir pervasız Amerikan politikalarının bir sonucu olarak onu çevreleyen tehditlerin sonucudur” ifadeleri sözlerine ekledi.

News Code 1893789
https://tr.mehrnews.com/news/1893789/

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