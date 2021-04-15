Blinken, Alman, İngiliz, Fransız ve İtalyan mevkidaşlarıyla İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Heiko Maas, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Blinken Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Alman, Fransız, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarımla Ukrayna, Rusya, İran ve diğer önenli konular hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Transatlantik işbirliği, ortak değerlerimiz ve çıkarlarımızı savunmak için gereklidir." dedi.

Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşüyor.