Siyonist Rejim, Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazana rağmen Siyonist İsrail güçlerinin köyde 186. kez yıkım gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünde yeni tip koronavirüs salgının başlamasından bu yana ise 11'inci kez yıkım yapıldığını ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla Filistinli yaşıyor.

Siyonist İsrail Rejimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

AA