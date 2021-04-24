Ensarullah'tan İsrail'in Kudüs'teki eylemlerine kınama

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi'nin Siyasi Ofisi, yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist Rejim'in işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere karşı insanlık dışı eylemlerini kınadı.

Ensarullah'ın işgal altındaki Kudüs'teki Siyonist saldırganlığa karşı Filistin halkının ayaklanmasını desteklediğini ilan ettiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist Rejim bizim Filistin halkı ile bir ümmet olarak ortak tutuma sahip olduğumuzu ve Kudüs ile Filistin'in Arap dünyası ve İslam dünyasının ilk kıblesi olduğunu bilmelidir."

Siyonist İsrail polisi Perşembe günü, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, teravih namazı sonrası toplanan Filistinlilere saldırdı. En az 100 kişinin yaralandığı, Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) saldıran polislerin 50'den fazla kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.