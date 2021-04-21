Çin: Müzakerelerde yaptırımların kaldırılması konusu önemli bir unsur

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, dün Viyana'da düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB öncülüğünde hem KOEP Ortak Komisyonu tarafından oluşturulan iki uzman grubun çalışmaları hem de ABD ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Qun, bu çalışmalar doğrultusunda hem ABD hem de İran’ın KOEP’e tam olarak dönüşünün nasıl sağlanacağına ilişkin son formülün şekilleneceğini, böylelikle ana unsurların ifade edileceği temel şablonun ortaya çıkmış olacağını dile getirdi.

İran ve üçüncü ülkelere yönelik ABD’nin uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının yürütülen müzakerelerin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur olduğunu kaydeden Qun, gelecek hafta görüşmelerin süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA