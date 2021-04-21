  1. Dünya
  2. Asya
21 Nis 2021 10:10

Çin: Müzakerelerde yaptırımların kaldırılması konusu önemli bir unsur

Çin: Müzakerelerde yaptırımların kaldırılması konusu önemli bir unsur

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, dün Viyana'da düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, dün Viyana'da düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB öncülüğünde hem KOEP Ortak Komisyonu tarafından oluşturulan iki uzman grubun çalışmaları hem de ABD ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Qun, bu çalışmalar doğrultusunda hem ABD hem de İran’ın KOEP’e tam olarak dönüşünün nasıl sağlanacağına ilişkin son formülün şekilleneceğini, böylelikle ana unsurların ifade edileceği temel şablonun ortaya çıkmış olacağını dile getirdi.

İran ve üçüncü ülkelere yönelik ABD’nin uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının yürütülen müzakerelerin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur olduğunu kaydeden Qun, gelecek hafta görüşmelerin süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

News Code 1893853
https://tr.mehrnews.com/news/1893853/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler