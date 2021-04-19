Siyonist yetkililerden Viyana görüşmeleri değerlendirmesi

Sputnik'e göre, ABD merkezli Axios haber sitesinin, Barak Ravid'in Viyana'daki görüşmelerle ilgili bilgilendirme toplantısına katılan iki Siyonist yetkilisine dayandırdığı haberine göre ABD, İran'la nükleer anlaşmaya dönmeye yakın.

Habere göre, Siyonist yetkilileri ile Mossad'da görev yapan bazı kıdemli yetkililer, Viyana'da devam eden İran görüşmelerinin sonucunda ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesinin beklendiğini İsrail rejimine iletti.

Söz konusu bilgilendirme toplantısında Siyonist istihbarat yetkililerinin, rejimin Viyana görüşmelerinin muhtemel sonuçlarına hazırlık yapabilmesi için gerekli bilgileri aktardığı kaydedildi.

'Bizi şaşırtmayacak'

Adı açıklanmayan yetkililerden biri, konuyla ilgili olarak, "ABD ile diğer ilgili ülkelerin haftalar içinde İran'la bir anlaşma imzalaması bizi şaşırtmayacak" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya dönmesinden endişe ettiğini sürecin başından itibaren dile getiren Tel Aviv rejimi, Joe Biden yönetiminin Tahran üzerindeki baskıyı azaltmamasını istiyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.