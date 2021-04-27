Türk Büyükelçi: Viyana görüşmelerini destekliyoruz

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği özel demeçte, İran-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nu (KEK) iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için “en iyi fırsat ve mekanizma” olarak nitelendiren Örs, “KEK toplantıları, iki ülke cumhurbaşkanlarının siyasi iradelerini yansıtıyor. Bu komisyon, iki ülke arasındaki 30 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için yapılıyor.” dedi.

“Karşılıklı siyasi ve ekonomik ilişkiler sayesinde iki ülke arasındaki çeşitli konularda daha iyi ve parlak bir geleceğe sahip olacağımızı umuyoruz.” diyen Örs, İran ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin özellikle son dönemlerde gayet iyi seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Örs, İran ile Türkiye’nin 2019 yılı ticaret hacminin 9 milyar dolar olduğunu ifade ederek, Covid-19 salgını ile ABD yaptırımlarının iki ülkenin ticari ilişkilerini etkilediğini aktardı.

Büyükelçi Örs, “İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının eşsiz siyasi iradesiyle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde artmasını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Derya Örs, Türkiye'nin ABD'nin İran’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar ile Viyana'da devam eden nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin görüşleri ile ilgili yöneltilen soruya, “Türkiye, bu konudaki görüşlerini uluslararası düzeydeki çeşitli diplomatik forumlarda dile getirmiş ve yaptırımları kabul etmediğini vurgulamıştır. Bu yaptırımlar sadece İran'ı değil, İran'la bağlantısı olan tüm ülkeleri bile etkilemektedir.” yanıtını verdi.

Türkiye'ye de yaptırım uygulandığını kaydeden Örs, "İran başta olmak üzere diğer ülkelere yönelik herhangi bir yaptırıma katılmıyoruz ve Viyana'da devam eden görüşmelerin yaptırımların kaldırılmasında olumlu sonuçlara yol açacağını umuyoruz. Çünkü bu hem İran'ın hem de bölge ülkelerinin yararına olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Derya Örs, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının küresel ticaretin de lehine olacağını belirterek, “İran, enerji üretiminde önemli bir ülkedir ve İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılması dünyanın enerji denklemleri üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. İran'dan enerji ithal eden bir ülke olarak yaptırımların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Viyana görüşmelerini de destekliyoruz.” diye konuştu.