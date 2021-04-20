İranlı başmüzakereci Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak amacıyla Viyana’da sürdürülen nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan başmüzakereci Irakçi, Batı medyasının Viyana’daki görüşmelere ilişkin iddialarına tepki göstererek, “İran ile P4 + 1 grubu arasındaki görüşmelerde ‘geçici anlaşma’ veya benzeri bir şey söz konusu değil.” dedi.

Irakçi, “İran İslam Cumhuriyeti olarak millitimize yönelik uygulanan baskıcı yaptırımların kaldırılması hususunda sadece son adımı görüşüyoruz. Bu konuda ileri sürülen adım adım plan veya geçici anlaşma gibi söylentiler asılsızdır. İran, İslam Devrimi Lideri’nin de vurguladığı gibi, müzakerelerin hiçbir şekilde yıpratıcı hale gelmesine izin vermeyecek, aynı zamanda bir sonuca varmak için acele etmeyecektir. Görüşmeler özenle ülkenin menfaatleri ve politikasına göre yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irakçi ayrıca, müzakerelerin süreci ve sonuçlarıyla ilgili herhangi bir kararın Tahran'da verileceğini ve müzakere ekibinin görüşmelerin durumu hakkında üst düzey yetkililere sürekli olarak rapor verdiğini kaydetti.