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28 Nis 2021 10:34

Ulyanov:

Viyana'da nükleer anlaşmanın uygulama sürecinin hızlandırılması kararı alındı

Viyana'da nükleer anlaşmanın uygulama sürecinin hızlandırılması kararı alındı

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyeleri, anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldı.

Sputnik'e göre, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyelerinin anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Ulyanov, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Viyana müzakerelerinin yeni turu, KOEP’in ortak komisyonunun resmi toplantısıyla başladı. Tartışmalar, tüm katılımcıların tek amaç etrafında birleştiğini, yani nükleer anlaşmanın ilk haliyle uygulanmasını istediklerini gösterdi. Buna ilişkin sürecin hızlandırılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

News Code 1894012
https://tr.mehrnews.com/news/1894012/

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