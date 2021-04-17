Görünüşe göre yeni bir mutabakat şekilleniyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, bugün Viyana'da düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Irakçi, tüm tarafların ortak bir amacı olduğunu belirterek, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz." dedi.

Irakçi, “İran heyeti hem nükleer meselesi hem de yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili metnini hazırladı ve diğer taraflara sundu.” ifadesini kullandı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.