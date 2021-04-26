İran heyeti nükleer anlaşma görüşmeleri için Viyana'ya gitti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'de tutuklanan iki İranlının durumu

Said Hatipzade, Türkiye'de tutuklanan iki İranlının durumuna dair, “İran vatandaşlarının hakları Dışişleri Bakanlığı için çok önemlidir. Bu haberi öğrendikten sonra yaşananları yakından takip ediyoruz. Türkiye'de büyükelçilik düzeyinde takipler yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki Konsolosluğu ve sınır muhafızları da bu konuyu takip etmektedir. Bu mesele İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından elverişli değil. İyi komşuluk ilkesi çerçevesinde Türkiye'den yardım bekliyoruz. Bu mesele bizim için net değil ve takip edilmektedir." dedi.

İran heyeti Viyana'ya gitti

İran heyetinin nükleer anlaşma görüşmeleri için Viyana’ya gittiğini açıklayan Hatipzade, “Viyana’daki görüşmelere bakanların katılımı söz konusu değil. Görüşmeler çok hızlı ilerlemiyor, bazı konularda hala görüş ayrılıkları var. İran heyeti ülke politikaları çerçevesinde ciddi anlamda müzakere yapıyor." açıklamasında bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin iddiasına yanıt

Hatipzade, Wall Street Journal gazetesinin Biden yönetiminin mali ve petrol yaptırımlarını azaltmaya hazır olduğu iddiasıyla ilgili soruya, “Yaptırımların kaldırılması konusundaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Daha önce ve yeniden uygulanan yaptırımlar dahil başlığı değiştirilen tüm yaptırımlar hep birlikte kaldırılmalı ve ardından İran tarafından hepsi doğrulanmalıdır. Aadım adım gibi bir planı kabul etmiyoruz ve gündemimizde de yok. Esasen bu aşamadan geçtik. Amerika Birleşik Devletleri, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirmelidir. Bunu bütün olarak yapmazsa dönmesi o kadar zorlanacaktır. İran da doğrulamanın ardından anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır." yanıtını verdi.

Hatipzade'den bölgesel diyalog vurgusu

Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi’nin İran karşıtı iddialarına dair Hatipzade, "Suudi yetkilinin ifadelerine kendi seviyesinde cevap vermek gerekiyor. Bölgemizde güvenlik ve çıkarlara giden yol, bölgesel diyalogdan geçer. İran ile Suudi Aarabistan arasındaki etkileşimler için uygun ortam ne kadar çabuk oluşturulursa, iki ülke ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceği ve arefesinde bulunduğumuz Fars Körfezi Günü’nde bölge istikrarı için çok yararlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleri

Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleri de değerlendiren Hatipzade, şunları kaydetti:

"ABD konusunda son 4 yılı unutamayız. Washington yönetimi son 4 yılda nükleer anlaşmadan geri çekilme, azami baskı uygulama konusunda bizimle ve hatta müttefikleri ile de diyalog kurmadı. Bugün taahhütlerini yerine getirimesi için doğrudan ya da dolaylı görüşmelere gerek yok. ABD’nin taahhütleri anlaşma kapsamında belirlenmiştir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu, ABD'ye taahhütlerini hatırlatabilecek bir kanaldır. Önceliğimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatlerini sağlamaktır."