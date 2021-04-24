Biden Erdoğan'a Ermeni soykırımını tanımayı planladığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesinin ardından Washington'un 1915 olaylarına ilişkin tutum değişikliğine gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Biden'ın görüşme sırasında Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma niyetinde olduğunu belirttiğini ifade etti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Washington'un yarın konuya ilişkin kararını açıklayacağını belirtmişti.

Biden, geçen yıl başkan adayıyken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları 'soykırım' olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

Kaynak: Cumhuriyet