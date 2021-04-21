ABD'de polis 16 yaşındaki siyahi kızı öldürdü

George Floyd'un öldürülmesine ilişkin davada polis memurunun cinayet ve taksirle adam öldürmekten suçlu bulunmasından sadece 25 dakika sonra ABD'de yine bir polis şiddeti yaşandı.

Ohio eyaletinin Columbus kentinde bıçaklı kavga ihbarı alan polis harekete geçti.

Olay yerine giden polis kaçmaya çalışan kızlara ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 16 yaşındaki Makiyah Bryant, bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olayın vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

"Polis hiçbir uyarıda bulunmadan genç kızı vurdu"

Yerel basında yer alan haberlerde Bryant’ın kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu vurgulandı.

Ancak polisin gelmesiyle bıçağı bıraktığı belirtildi.

Byrant'ın ailesi de polisin "hiçbir uyarıda bulunmadan genç kızı vurduğunu" söyledi.

Protesto düzenlendi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayetin ardından polis şiddetini protesto için göstericiler yine sokaklara çıktı.

Kentteki emniyet müdürlüğü önünde toplanan göstericiler polis şiddetini protesto etti.

Yine Columbus'ta geçen hafta da hakkında arama emri bulunan Miles Jackson adlı siyahiyi acil serviste öldürmüştü.

TRT Haber