ABD, Afganistan'daki askeri teçhizatlarını taşımaya başladı

Adları açıklanmayan ABD'li 3 savunma yetkilisi, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

Yetkillerden biri, ABD'nin çekilme sürecinde, yerinde imha edilemeyen ya da Afgan kuvvetlerine teslim edilemeyen silahların, gemiyle ülke dışına çıkarılmasına başlandığını açıkladı.

Yetkili, kullanılmaz halde olan silahların yerinde imha edilmesine karar verildiğini belirtti.

Diğer yetkili de Afganistan'da bulunan yaklaşık 2 bin 500 askerinin çekilmesinin "birkaç hafta içinde" başlamayacağını açıkladı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı (Pentagon) geri çekilme sürecinde ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede birliklerin konuşlandırılmasını onayladı.

Taliban'ın ABD birliklerine saldırması durumunda ise savaş uçaklarını hızla devreye sokmak için bölgeye bir uçak gemisi konuşlandırdığı ifade edildi.