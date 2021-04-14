Afganistan'dan hep birlikte çıkıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın Afganistan'dan çekilme tarihini 11 Eylül'e erteleme kararı aldığına dair haberlerin medyaya yansımasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşüyor.

NATO karargahında konuşan Dışişleri Bakanı Blinken, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi" dedi.

ABD'nin birliklerini Afganistan'dan güvenli şekilde çekme konusunda NATO müttefikleriyle işbirliği yapacağını söyleyen Blinken, "Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" vurgusunu yaptı.

Kaynak: Sputnik