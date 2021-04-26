İran-Türkiye 28. Dönem KEK Toplantısı yarın başlıyor

İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 28. Dönem KEK Toplantısı 27-28 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İki ülke arasındaki iş birliği artırmayı ve derinleştirmeyi amaçlayan toplantı, İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanları, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İran ve Türkiye yıllık 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefliyor.

27. Dönem KEK Toplantısı geçtiğimiz sene Mahmud Vaizi başkanlığındaki İran heyetinin katılımıyla Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenmişti.