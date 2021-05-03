  1. Ekonomi
3 May 2021 11:50

Anket:

Halkın dörtte biri, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Halkın dörtte biri, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 27'si, gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş Ayın 5 Rakamı Raporu” yayımlandı. Raporda, vatandaşın gelir/gider durumu da ele alındı. 

"Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar" diye sorulan ankette, "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" yanıtı verenlerin oranı yüzde 26,6 olurken, "Sadece gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53,6 oldu. 

"Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını" söyleyenlerin oranı ise, yüzde 17,2'de kaldı.

Kaynak: T24

News Code 1894102
https://tr.mehrnews.com/news/1894102/

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