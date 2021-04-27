  1. Dünya
  2. Amerika
27 Nis 2021 09:51

Pentagon:

Biden'ın 1915 açıklaması Türkiye ile askeri ilişkilerimizi etkilemez

Biden'ın 1915 açıklaması Türkiye ile askeri ilişkilerimizi etkilemez

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini duyurdu. 

Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz" 

Kaynak:T24

News Code 1893983
https://tr.mehrnews.com/news/1893983/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler