İran ve Azerbaycan “Bir Millet, İki Devlet”i temsil ediyor

İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Abşeron bölgesinde yer alan Hırdalan şehrine düzelendiği ziyaretin ardından kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran-Azerbaycan dostluğu konusunda önemli mesajlar verdi.

Musevi, attığı tweette şunları kaydetti:

"Cuma günü akşam saatlerinde Abşeron’da yer alan Hırdalan şehrini ziyaret ederek, yerel yetkililerle görüştüm ve bu bölgenin tarihi mekanlarını ve turistik yerlerini gezdim. Dünyada İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Müslüman ve necip halkı gibi aralarında bu kadar yakınlık ve derin bağları bulunan ve “Bir Millet, İki Devlet”i temsil eden başka milletler bulunmaz."