  1. Ekonomi
5 May 2021 12:59

Petrol varil başına 70 dolara yöneldi

Petrol varil başına 70 dolara yöneldi

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ile birlikte varil başına 70 dolara doğru yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ve yatırımcıların ABD ve Avrupa’daki yeniden açılmalara odaklanmasıyla yükselmeye devam etti.

Batı Teksas Petrolü, açılışta yüzde 1,2 yükselirken Brent petrol neredeyse varil başına 70 dolara ulaştı. Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 7,69 milyon varil düştü.

Eğer resmi veriler özel sektörün açıkladığı verileri teyit ederse, bu Ocak ayından beri stoklarda yaşanan en büyük düşüş olacak.

ABD yetişkinlerin yüzde 70’inin 4 Temmuz’a kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı olmasını hedefliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 7 hafta içerisinde karantina önlemlerinin kaldırılacağını açıkladı.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,7 yükselişle varil başına 66,16 dolardan işlem görüyor.

Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,7 yükselişle varil başına 69,36 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg

News Code 1894142
https://tr.mehrnews.com/news/1894142/

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