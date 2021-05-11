Petrol piyasaları OPEC raporuna odaklandı

Petrol, yatırımcıların ABD’nin en büyük boru hattının kapanmasının daha da kötüleşmesini takip etmesi ve OPEC’in yeni küresel arz talep analizinin yayımlanmasına odaklanmasıyla düştü.

Batı Teksas Petrolü, pazartesi günü dalgalı bir seyir izledikten sonra düştü. ABD’nin doğu bölgesine redarik yapan ana firma olan Colonial Pipeline, siber saldırı sonrasında aktarım hizmetlerinin bu haftanın sonunda büyük oranda düzeleceğini söyledi.

ABD’nin doğu yakasındaki bazı benzin istasyonlarının yakıtı kesintilerden dolayı tükenme noktasına gelirken Kuzey Karolina acil durum ilan etti.

OPEC’in piyasadaki arz ve talep ile ilgili raporu Salı günü öğleye doğru Viena’da açıklanacak. ABD Enerji Enformasyon İdaresi de salı günü ABD saat diliminde Kısa Dönemli Enerji Görünümü raporunu yayımlayacak.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,7 düşüşle varil başına 64,45 dolara geriledi.

Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,7 gerileyerek varil başına 67,82 dolara geldi.