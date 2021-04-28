Petrolde OPEC yükselişi

Petrol fiyatları, OPEC+’ın artan virüs vakalarına rağmen daha fazla üretime başlayacağına dair planına devam edeceğini açıklamasıyla yükseldi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında neredeyse son iki haftadaki en büyük yükselişi kaydederek varil başına 63 doların üzerinde işlem görüyor. OPEC+ komitesi koalisyonun daha önce planlanan şekilde gelecek üç ayda üretimi artıracaklarını onayladı.

Goldman Sachs’a göre, Avrupa’da aşılamanın artmasıyla birlikte petrol talebi gelecek 6 ayda en büyük sıçramalarından birini gerçekleştirecek ve üçüncü çeyrek itibariyle Brent petrol varil başına 80 dolara kadar tırmanacak.

Küresel petrol piyasası toparlanmasında ABD ve Çin büyük bir rol oynarken, Avrupa’dan da olumlu işaretler geliyor. Hızlanan aşılama programıyla beraber hareketliliğin ve tüketimin artması bekleniyor.

Petrol talebi henüz salgın öncesi seviyelere ulaşmadı ve yılın ikinci yarısında petrol üretiminin daha sıkı kalacağını düşünüyoruz. Petrol piyasalarındaki oynaklığa en fazla etki eden şey ise Hindistan’da artan koronavirüs vakaları.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,3 yükselişle varil başına 63,23 dolara ulaştı.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında,bir önceki seansta yüzde 1,2 yükseldikten sonra yüzde 0,3 yükselişle varil başına 66,62 dolar civarında bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg