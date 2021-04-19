Brent petrol fiyatları yükseldi

Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 66,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,05 dolardan satıldı.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Hindistan başta olmak üzere bazı büyük ekonomilerde COVID-19 vaka sayılarındaki artışın neden olduğu sıkı tedbirlerin ekonomik aktivitenin yanı sıra petrol talebini de olumsuz etkileyeceği endişesi etkili oldu.

Öte yandan, petrol fiyatları, COVID-19 salgınından sonra ekonomik aktivitenin beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserlikten destek bulmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,78 ile 67,31 dolar aralığının direnç, 66,25 ile 65,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Milli Gazete