İlam eyaleti Gümrük Genel Müdürü Ruhullah Golami yaptığı açıklamada yeni yılda (Hicri Şemsi takvimine göre) İran'dan Irak'a 80 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Mehran sınır kapısından Irak'a mal ihracatının sağlık protokollerine uygun olarak devam ettiğini ve iki ülke tüccarlarının durumu olumlu karşıladıklarını kaydeden Gulami, "Irak ihracatında geçen seneye göre yüzde 50 artış yaşandı." dedi.

Gulami, Mehran sınırından Irak'a günlük olarak 500 ila 600 kamyonla ticari mal ihraç edildiğini belirterek, "İhraç malların büyük bölümünü tarım ürünleri, inşaat malzemeleri ve petrokimya ürünleri teşkil ediyor." diye konuştu.