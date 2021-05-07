Artık "Yüzyılın Anlaşması" diye bir şey yok

İran devlet televizyonu TV2 kanalınına konuşan İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Bir dizi faktör, Siyonist Rejimin işgal altındaki topraklarda güvenlik, sosyal ve hava alanında çeşitli çıkmazlar ve büyük zorluklarla karşılaşmasına neden olmuştur” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Valizlerini toplayıp diğer bölgelerden işgal altındaki bölgelere taşınan Siyonistler, şimdi geri dönmek için valizlerini topluyor. Çünkü onlar güvenlik, dayanışma ve ulusal birliğin olmadığını düşünüyorlar” ifadelerinde bulundu.

Siyonist Rejimin son yıllarda çok katmanlı krizlerini gizlemek için BAE ve Bahreyn’in ilişkilerinin bu rejimle normalleşmesi gibi konulara odaklandığını belirten Emir Abdullahiyan, “Bahreyn ve BAE'nin Filistin denkleminde hiçbir yeri ve rolü yoktur” ifadesini kullandı.

İran'ın Suriye, Irak ve Lübnan da dahil olmak üzere birçok Arap ülkesiyle ilişkilerinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Bu, İran-Arap ilişkilerinde hiçbir sorun olmadığını aynı zamanda en iyi durumda olduğunu gösteriyor” dedi.

Eski ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planı olarak adlandırdığı "Yüzyılın Anlaşması”na değinen Emir Abdullahiyan, “Bu plan, Trump döneminde bile ölü doğdu. Bu bir plan değil. Son yıllarda Siyonist Rejimi istikrara kavuşturmak ve güçlendirmek için ileri sürülen tüm fikirleri bir araya getirdiler ve buna yüzyılın anlaşması adını verdiler” değerlendirmesini yaptı.

Emir bdullahiyan bu planın temel sorunlarına atıfta bulunarak, “Birinci sorun, ABD’lilerin bu toprakların ana sahipleri olan Filistinli taraflarla müzakere etmemesiydi. İkinci sorun ise bu planda kağıtta Filistin ile Siyonistler arasında bir çözüm olduğunu gösteren ancak aslında Siyonist Rejimi istikrara kavuşturacak ve Filistin’i zayıflatacak ifadeler yer almıştı” şeklinde konuştu.

Bu planın bir sonraki hedefinin direnişi tamamen ortadan kaldırmak ve silahsızlandırmak olduğunu belirten Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında, ‘yüzyılın anlaşması’ bu yıllarda gerçekleşen Filistin uzlaşma planının tamamlayıcısıydı ancak gerçek bir plan değildi ve Trump ve Siyonist damadının sahte bir sloganıydı. Dolayısıyla artık yüzyılın anlaşması diye bir şey yok.”