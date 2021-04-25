Tüm Müslümanların Mescid-i Aksa'yı savunması gerekiyor

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, Filistin'deki son gelişmelere ilişkin olarak yayınladığı bir mesajda, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların ilk kıblesi olarak dünyadaki tüm Müslümanlar tarafından savunulması gerektiğini belirtti.

Emir Abdullahiyan'ın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu günlerde tüm dünya, Kudüs'teki erkekler, kadınlar ve gençlerin Siyonist Rejim'in cinayetleri karşısında dini ve insani değerlerini savunmasına tanık olmaktadır.

Direnişin Siyonist Rejim'in küstahlığına ve cinayetlerine füze tepkisinin yeniden başlaması, direnişin gücünü ve denklemin Filistin halkının lehine değiştiğini göstermektedir. Hiç şüphesiz Ramazan intifadasının tüm Filistin topraklarına yayılması inkar edilmez bir gerçektir.

İran direnen Filistin halkına desteğini ve dayanışmasını ilan ederken Siyonist Rejim askerlerinin masum Filistin halkına yönelik şiddetini şiddetle kınıyor.

Kudüs'ün bu günlerdeki destanı, Filistin milleti ve direnişin Siyonistlere karşı ayaklanması, Kudüs ve tüm Filistin topraklarının kurtuluşunun haber vericisidir."