İranlı yetkili işgal altındaki topraklarda yaşananları değerlendirdi

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mehr Haber Ajansı'na verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Son aylarda, Siyonistlerin ulusal menfaatlerimize karşı eylemleri daha belirgin hale geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu eylemlere karşı tepki verme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde yöneltilen soruya Emir Abdullahiyan, "Tabii ki Siyonistler, ne Suriye topraklarında, ne de İran'daki bir veya iki olayda meydana gelen terör olayları ve sabotajların sorumluluğununun hiçbirini üstlenmediler. Eylemlerinin niteliği göz önüne alındığında, yetkililerimizin olaylardan kimin sorumlu olduğunu doğru bir şekilde tespit edebilmesi önemliydi. Siyonistlerin yanlış anlamalarının düzeltilmesi için yanıt verilmesi gerekiyordu. Son günlerde işgal altındaki topraklarda meydana gelen olaylar, direniş güçlerinin Siyonistlere vermesi gereken tepkinin bir parçasıdır. İran’ın üst düzey askeri yetkilileri açık bir dille tutumlarını ifade etti. Onlar Siyonist rejimin kötülüklerinin kendisine geri döneceğini ve denklemin değişmesine neden olan bu sürecin kesinlikle çok daha zor ve karmaşık hale geleceğini söylediler." yanıtını verdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'la ilgili ifadelerini değerlendiren Emir Abdullahiyan, “Son günlerde Sayın Muhammed bin Selman'ın İran hakkında olumlu açıklamalarda bulunduğuna tanık olduk. Bu iyi bir başlangıç olabilir ve şahsen sevindim. Suudi Arabistan liderlerinin savaştan, yapıcı olmayan ve düşmanca davranışlardan uzaklaşarak bölge için yapıcı ve olumlu adımlar atmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

