BMGK İsrail'in cinayetlerine kayıtsız kalmamalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim’in Filistin halkına karşı cinayetlerine tepki gösterdi.
Taht Revançi’nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:
“Siyonist İsrail Rejimin Filistin'e düzenlediği saldırıları birçok masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmıştır. Apartheid rejiminin ırkçı doğası, adaletsizliğin hüküm sürdüğü anlamına geliyor.
BM Güvenlik konseyi bu cinayetlere kayıtsız kalmamalı ve ABD, BM'de İsrail’e verdiği desteğine son vermelidir.”
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